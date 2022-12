Aanhoudingen in onderzoek naar beroving Den Helder

Eerder vertoonde de politie al camerabeelden van vier personen in de hoop tips te krijgen over hun identiteit. De vier zouden mogelijk betrokken zijn geweest bij een beroving op de Basstraat in Den Helder op 4 augustus jl.

Gezien hun vermoedelijke minderjarigheid werd in overleg met het Openbaar Ministerie (OM) besloten hen op dat moment onherkenbaar te vertonen. Naar aanleiding van deze berichtgeving hebben twee personen zich gemeld bij de politie, waarna zij zijn aangehouden en gehoord. Inmiddels zijn zij heengezonden. Uit onderzoek is gebleken dat de andere twee personen niets met het incident te maken hadden. Het strafdossier zal opgemaakt worden, waarna het OM een beslissing neemt over de afdoening.

2022158873