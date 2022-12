Politie zoekt eigenaar valkparkiet

Amsterdam - Op zaterdag 24 december, kerstavond, is een valkparkiet gedumpt bij het vuilnis in de Leimuidenstraat in Amsterdam. Het beestje stond zonder eten en water met zijn hok op straat. De dierenambulance heeft de valkparkiet opgehaald, maar helaas heeft de vogel het niet overleefd. De politie is op zoek naar de eigenaar of personen die de valkparkiet herkennen.