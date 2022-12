Aanhouding in onderzoek naar dood 36-jarige man uit Hoogvliet

Het onderzoek naar de toedracht en wat zich heeft afgespeeld in de woning gaat onvermoeid door. Ondanks de aanhouding is het onderzoeksteam op zoek naar meer informatie.

Middenbaan

Vermoedelijk is de vrouw vanaf de Zilverschoon naar de Middenbaan gelopen die zaterdag 24 december tussen 15.00 en 19.00 uur. Het onderzoeksteam komt graag met mensen in contact die de vrouw mogelijk hebben gezien of gesproken. Het betreft een licht getinte vrouw met halflang zwart haar. Zij is rond de 1.60 cm en spreekt Spaans. Mogelijk was de kleding van de vrouw nat, wat opvallend kan zijn geweest. Heeft u haar gezien of gesproken? Dan komen wij graag met u in contact.