Bijna 700 kilo vuurwerk in beslag genomen

Een bewoonster opende de deur voor de agenten. Met een machtiging tot binnentreden konden de agenten de woning in. Aan de bewoonster werd gevraagd of er illegaal vuurwerk aanwezig was in huis, en zo ja, of ze het dan wilde inleveren. De vrouw wees de agenten aan waar vuurwerk stond. Meerdere malen gaf ze aan dat er geen vuurwerk meer in de woning lag. Meerdere malen bleek dat wel het geval te zijn.

In totaal werd er 646 kilo vuurwerk aangetroffen door de politie. Omdat er ook met het vuurwerk geknutseld was, kwam Team Explosieven Verkenners ter plaatse. Vanwege het gevaar voor een ontploffing moest de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie komen om de explosieven onschadelijk te maken.

Strafbare feiten

De bewoners worden op een later tijdstip als verdachte gehoord. De strafbare feiten waarvan zij verdacht worden zijn:

Het in bezit hebben van professioneel vuurwerk

Het bezitten van meer dan 25 kilo consumentenvuurwerk

Niet op eerste vordering uitleveren van al het vuurwerk

Knutselen met vuurwerk

Levensgevaarlijk

Dit soort strafbare feiten kunnen levensgevaarlijk zijn. Niet alleen voor de bezitters zelf, maar ook voor de omliggende huizen en bewoners. Daarom controleert de politie ook actief wanneer er dit soort meldingen bij ons binnenkomen. Als u ook weet waar plekken zijn waar illegaal vuurwerk wordt opgeslagen, dan kunt u dat bij de politie melden. Wanneer u anoniem wilt blijven dan kunt u uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn te bereiken via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) en telefonisch (0800-7000).

De bewoners worden niet alleen strafrechtelijk vervolgd. Er zitten bestuursrechtelijk ook flinke financiële gevolgen aan het bezitten van dergelijke hoeveelheden vuurwerk. De gemeente Roosendaal heeft een dwangsom van 10.000 euro opgelegd aan de bewoners. Als zij zich nog een keer schuldig maken aan dezelfde feiten dan moeten zij dit bedrag betalen.

Illegaal vuurwerk in een auto

Ook in Zevenbergschen Hoek werd ongeveer 50 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen door de politie. Agenten controleerden op de A16 een personenauto met een Belgisch kenteken. De inzittenden bleken in het bezit te zijn van gebruikershoeveelheden softdrugs. Daarvan werd afstand gedaan.

Toen de agenten in de auto gingen zoeken, vonden ze illegaal vuurwerk, waaronder COBRA’s en lawinepijlen. In overleg met de officier van justitie zijn de drie inzittenden van de auto aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zijn ze ingesloten voor verhoor. Het gaat om Belgische mannen van 50, 31 en 25 jaar oud. Het aangetroffen vuurwerk is meegenomen door een gespecialiseerd bedrijf dat het op de juiste manier kan vernietigen.