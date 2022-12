Getuigenoproep verkeersruzie A27

Om 5.00 uur kreeg het operationeel centrum een telefoontje vanuit een auto met drie inzittenden die op de A27 reed. Er was een busje opzettelijk tegen hun auto aangereden. Dat busje was al de hele tijd achter hun aan gereden en had voor levensgevaarlijke situaties gezorgd. Uiteindelijk lukte het de bestuurder om het busje kwijt te raken op de provinciale weg de N283 in de richting van Dussen.

Aanhouding

Korte tijd later zagen agenten de bus rijden en kon de bestuurder, een 34-jarige man zonder bekende vaste verblijfplaats in Nederland, aangehouden worden. De man bleek zonder rijbewijs te rijden en had nog een flinke boete van enkele honderden euro’s open staan. Ook was hij voor een eerder incident vrijgelaten onder bepaalde voorwaarden. Eén van die voorwaarden was dat hij geen strafbare feiten mocht plegen. In de auto werden lachgasflessen en ballonnen gevonden.

Melden