Twee jongens opgepakt voor brandstichting

Op vrijdag 30 december 2022 om 3.00 uur surveilleren twee agenten in hun auto in het centrum van Tilburg. Op dat moment zien ze twee jongens op een terras van een horecagelegenheid aan de Paleisring. Daar staan enkele kartonnen dozen in brand. Bij het zien van de agenten rennen de jongens weg. De twee agenten en een derde collega zetten te voet de achtervolging in. De afstand is vrij groot en twee omstanders geven hun fiets af aan de agenten. Ook twee onbekend gebleven jongens rennen mee in de achtervolging. In de Veemarktstraat lukt het de beide jongens aan te houden. De twee, 17 en 18 jaar uit Tilburg worden naar het bureau gebracht. Daar blijkt dat ze nog een kleine hoeveelheid drugs bij zich hebben. Dat wordt afgepakt. De ouders van de minderjarige jongen wordt gebeld. De brand in de kartonnen dozen is verder vanzelf uitgegaan.