Politie zoekt getuigen na schietincident

Even na 18.00 uur kreeg de meldkamer de melding van het schietincident. Toen de agenten bij de locatie aankwamen, bleek dat er meerdere keren was geschoten was op een zwarte personenauto. In de beschoten auto zat op dat moment een Amstelveens stel van 60 en 65 jaar oud. De verdachte liep na het schieten weg over de Wembleylaan in de richting van Stade de Colombes en het fietspad van de Radioweg. Vanaf daar kan hij via de sportvelden naar Amsterdam Oost zijn gelopen of over de A10 naar Diemen.