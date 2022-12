Getuigen gezocht na tweede overval in korte tijd op supermarkt Ambachtsplein

Rotterdam - De politie is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over de overval die vrijdagavond 30 december rond 18:00 uur plaatsvond bij een supermarkt aan het Ambachtsplein in Rotterdam. De supermarkt werd dinsdag 27 december ook al overvallen. De politie onderzoekt of de twee overvallen met elkaar te maken hebben.