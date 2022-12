Inklimmer overleden bij noodlottig ongeval Hoek van Holland

Vrijdagavond kreeg de politie melding van een reanimatie aan de Slachthuisweg in Hoek van Holland. De man kwam fataal terecht tussen de vrachtwagen en het schip. De politie onderzoekt het tragische incident. De forensische opsporing heeft sporen veilig gesteld om dit onderzoek te helpen. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de man. Een tweede persoon die ook onbevoegd op een andere trailer zat, is aangehouden en gehoord over de toedracht.

Inklimmers

Sommige regio’s in Nederland hebben veel te maken met inklimmers en assenhangers. Dit zijn verstekelingen die in of onder een oplegger illegaal naar het buitenland willen reizen. Vaak krijgen zij hulp van derden. Er is dan sprake van mensensmokkel. Vanuit Rotterdam wordt er regelmatig getracht om aan boord te komen op een schip richting het Verenigd Koninkrijk. De politie werkt nauw samen met de Koninklijke Marechaussee om deze mensen te beschermen van deze levensgevaarlijke onderneming.

Hoe voorkom je inklimmers in je vrachtwagen?

Tips om inklimmers te voorkomen: