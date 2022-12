Man aangehouden na crash op snelweg

De man zou met hoge snelheid over de A58, de A16 (r. Rotterdam) en de A59 (r. Waalwijk) hebben gereden. Daarna nam hij op knooppunt Hooipolder de A27 richting Oosterhout / Breda. Ter hoogte van Oosterhout heeft hij vermoedelijk de vangrail geraakt, waardoor hij de macht over het stuur verloor, tegen de oplegger van een vrachtwagen klapte en uiteindelijk tegen de middengeleider van de snelweg tot stilstand kwam. Agenten die naar de man op zoek waren, troffen de gecrashte auto daar aan. De bestuurder had het wrak al verlaten. Hij werkte niet mee aan zijn aanhouding en moest onder andere worden getaserd. In het autowrak trof de politie drie vuurwapens, vermoedelijk luchtbuksen, en een mes aan.

De verdachte is na de aanhouding eerst per ambulance naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek, Ook is daar bloedonderzoek gedaan, om te kunnen vaststellen of uitsluiten dat hij onder invloed van alcohol, medicijnen of drugs was. Daarna is hij in de cel gezet. Het onderzoek naar hem gaat vandaag verder.