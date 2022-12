Wegpiraat moet rijbewijs inleveren

Agenten in een onherkenbaar politievoertuig werden rond 22.20 uur op de A17 ter hoogte van de afslag Borgwerf rechts ingehaald door een bestuurder. De agent geeft de bestuurder een stopteken. Dit negeert de automobilist en hij gaat er met hoge snelheid van boven de 200 km/uur vandoor en neemt de afslag Zevenbergschen Hoek. Dan volgen een reeks aan verkeersovertredingen. De bestuurder slaat meerdere keren af zonder richting aan te geven, hij seint naar andere weggebruikers en draagt geen gordel. Op de Lapdijk, een doodlopende weg, stopt hij en proberen hij en zijn bijrijder er vandoor te gaan. De Roosendaler is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd. Na het afleggen van een verklaring mocht hij vertrekken.