Vijftal vast voor voorbereiding brandstichting

Tijdens deze jaarwisseling blijven de aangehouden verdachten vastzitten voor het verdere onderzoek. Deze mannen variëren in leeftijd van 26 tot 36 jaar en zijn allen afkomstig uit het gebied van Rivierenland. Er wordt daarmee niet uitgesloten, dat meer mensen worden gearresteerd.



De politie had concrete informatie uit een lopend onderzoek. Daaruit bleek dat de verdachten vanavond, Oudjaarsavond, brand wilden gaan stichten, mede door goederen tot ontploffing te brengen.

Naast de aangehouden personen, zijn ook diverse goederen in verband met de geplande acties van de verdachten, inbeslaggenomen. Vanwege het lopende onderzoek wordt verder geen informatie nu gedeeld.

De politie vindt het belangrijk dat de jaarwisseling een gezellig en vooral veilig feest is voor iedereen en daarom is er stevig geïnvesteerd in dit onderzoek.