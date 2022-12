Man aangehouden na zware mishandeling Talmastraat

Als het slachtoffer zaterdagochtend zijn hond gaat uitlaten komt hij op de Talmastraat de verdachte tegen. De verdachte schreeuwt op straat en pleegt vernielingen. De ruit van een woning en van een auto zijn vernield. De verdachte heeft ook een mes in zijn handen. Op het moment dat de verdachte het slachtoffer ziet komt hij direct op het slachtoffer af. Hij werkt de 68-jarige man naar de grond, waarna hij hem schopt en slaat. Kort hierna vlucht de verdachte weg. Toegesnelde agenten ontfermen zich over het slachtoffer en gaan op zoek naar de verdachte. Hierbij wordt onder andere een politiehelikopter ingezet. Al snel blijkt de verdachte zich in een woning aan de Van Swinderenhof te bevinden. Hier kan hij worden aangehouden op verdenking van zware mishandeling.

Onderzoek gaat door

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij is behandeld en geopereerd aan zijn verwondingen. Op de locatie van het incident is zaterdagochtend onderzoek gedaan, waaronder sporenonderzoek door de Forensische Opsporing. Er is met meerdere getuigen gesproken en de verdachte is gehoord. Hij zit op dit moment nog vast. Waarom de verdachte de vernielingen pleegde en het slachtoffer heeft mishandeld is nog niet bekend.

Getuige geweest of in het bezit van camerabeelden?

Hebt u de zware mishandeling zien gebeuren of hebt u de verdachte eerder in de omgeving van de Talmastraat gezien en hebt u nog niet met de politie gesproken? Neem dan alsnog contact op. Dit kan telefonisch via 0900-8844 of anoniem via M. (0800-7000). Ook is de politie op zoek naar camerabeelden van de vernielingen en van de zware mishandeling. Dit kunnen camerabeelden zijn van een smartphone, deurbelcamera of dashcam. Deze beelden kunt u uploaden in het online tipformulier onderaan deze pagina.