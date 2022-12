160 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in woning

Het vuurwerk dat wij nu in beslag hebben genomen, kan geen gevaar meer vormen of overlast veroorzaken.

Ook laat deze zaak zien hoe belangrijk het is dat u met ons meedenkt! Weet u dat iemand vuurwerk verhandelt of dat ergens (zwaar) vuurwerk is opgeslagen? Meld het aan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Meer informatie over vuurwerk vindt u https://www.politie.nl/onderwerpen/vuurwerk.html

2022563853 SP