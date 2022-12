Verdachten aangehouden na mishandeling

Omstreeks 04.10 uur kregen agenten informatie dat er iemand in elkaar geslagen werd op de kruising Noordstraat/Havenstraat. Het signalement van de verdachte werd bekend en de agenten gingen op zoek. Bij het inrijden van de Noordstraat zagen de agenten iemand wegrennen die aan het eerder opgegeven signalement voldeed. Na een korte achtervolging te voet kon de verdachte worden aangehouden. Omdat hij in eerste instantie niet wilde stoppen op bevel van de politie, liet een agent zijn taser knetteren. Dat geluid alleen al gaf de doorslag voor de verdachte om toch te stoppen met rennen. Hij is aangehouden en geboeid. Het gaat om een 27-jarige Terneuzenaar. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en daar in verzekering gesteld. Hij zit nog vast.

Tijdens de aanhouding kwam een groepje jonge mannen, bekenden van de aangehouden verdachte, zich bemoeien met het werk van de agenten. Omdat een van hen geen afstand wilde bewaren en steeds de bevelen van de agenten negeerde kreeg hij een tik met een wapenstok.

Met spoed naar het ziekenhuis

Een familielid bekommerde zich in de tussentijd over het gewonde slachtoffer. Ambulancemedewerkers brachten hem met spoed naar het ziekenhuis. De tas van het slachtoffer zou tijdens de mishandeling zijn weggenomen door de verdachte. Agenten vonden de tas terug in een portiek aan de Lange Kerkstraat.

Op zondagochtend 4 december werden een tweede en een derde verdachte aangehouden door de politie. Het betreffen 16-jarige jongens uit Terneuzen. Agenten brachten hen over naar het politiebureau. Daar zijn ze ingesloten in afwachting van hun verhoor.

Camerabeelden

De mishandeling staat op camerabeelden. Die beelden kunnen de agenten helpen bij het onderzoek. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Door de politie zijn getuigen van het incident gehoord.