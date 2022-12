Winkeldief slaat beveiliger

De beveiligingsmedewerker van een supermarkt aan de Van Beethovenlaan betrapte de Roosendaler rond 16.00 uur toen hij twee drankflessen onder zijn jas stopte. Hij sprak de man hierop aan en werd meerdere keren op zijn gezicht geslagen door de winkeldief. De verdachte rende de winkel uit en de beveiliger is erachteraan gegaan. In de Hoogstraat hebben agenten de dief gearresteerd. De man krijgt van de supermarkt een boete van € 181. De beveiliger heeft aangifte gedaan van mishandeling. De politie heeft een ademanalysetest bij de verdachte afgenomen omdat hij geweld had gebruikt. De man was onder invloed van alcohol. Hij is verhoord en daarna in vrijheid gesteld. De politie maakt een dossier op en dat gaat ter beoordeling naar een officier van justitie.