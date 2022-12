Grote schade na ramkraak in Alkmaar

Het rolluik werd vernield en de auto kwam volledig in de winkel te staan. Meerdere daders hebben daarna spullen uit de winkel gepakt en gingen er vandoor via de Touwslagersteeg. De schade aan de winkel is groot en de exacte buit nog onbekend.



De politie zoekt getuigen en / of mensen met informatie, bel 0900-8844. Ook is de politie op zoek naar beelden uit de omgeving. Mogelijk hebben camera's de witte stationwagen voorafgaand aan de ramkraak vastgelegd en daarna de vluchtende daders op een (motor)scooter.



Wat te zien op beelden van een deurbelcamera of dashcam? Upload: www.politie.nl/upload.



2022255464