Woninginbrekers aangehouden

Bij de inbraak in de nacht van 24 op 25 oktober 2022 aan de Benedenweg in Sint Pancras was onder andere een bankpas weggenomen. Met deze pas waren goederen gekocht en geldopnamen gedaan. Onder andere uit verkregen camerabeelden kon de identiteit van beide gebruikers van de pas worden vastgesteld. Door verder rechercheren op deze personen steeg tegen hen de verdenking dat zij verantwoordelijk zijn voor meerdere inbraken in de regio. In en na de zomer namen de aantallen woninginbraken in Heerhugowaard en Langedijk fors toe.

Bij een inbraak in de nacht van 6 op 7 november 2022 op de Dorpsstraat in Broek op Langedijk bleken meerdere sieraden weggenomen. Enkele van deze sieraden waren door een van de verdachten aangeboden aan een opkoper van goud in Alkmaar. Deze zijn daar inbeslaggenomen en de aangeefster herkende deze sieraden als afkomstig uit haar woning.

De politie is nog volop bezig met het onderzoek. In de afgelopen tijd zijn meerdere slachtoffers benaderd en zijn hen foto’s van voorwerpen of voorwerpen getoond welke bij een inbraak bij hen waren weggenomen. In ieder geval doet de recherche nu onderzoek naar de betrokkenheid van beide verdachten bij negen inbraken.

Indien uit het verdere onderzoek meer informatie bekend wordt kunnen ook andere aangevers worden benaderd door de politie.

2022236883