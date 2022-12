Getuigen gezocht mishandeling taxichauffeur

Het slachtoffer rijdt tussen 2.00 uur en 3.00 uur door de binnenstad van Amsterdam, als hij op enig moment ziet dat een medetaxichauffeur achter hem rijdt. Op de Amstel stoppen beide taxichauffeurs en vindt daar een conflict plaats. Na de woordenwisseling rijdt de eerstgenoemde taxichauffeur verder, waarna hij stopt op de brug Grimburgwal - Oudezijds Voorburgwal. De taxichauffeur die eerder achter hem aan zat, parkeert zijn auto achter zijn collega. Als beide taxichauffeurs uitstappen, vindt daar wederom een woordenwisseling plaats. Kort daarna komen meerdere taxichauffeurs aangereden en bemoeien zich met het conflict.



Vanuit het niets voelt de 43-jarige chauffeur dat hij een harde kaakslag krijgt, waarna hij duizelig wordt en op de grond valt. Dan voelt hij een trap in zijn ribben. Als het slachtoffer overeind komt, zijn de mannen ervandoor gegaan.



Wat de precieze aanleiding is geweest van dit conflict, is nog onduidelijk en daarom wil het onderzoeksteam graag met getuigen spreken. Heeft u iets gezien of gehoord dat met dit incident te maken kan hebben? Of heeft u andere bruikbare informatie voor de recherche? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan M. via 0800-7000. Vermeld daarbij altijd onderstaand registratienummer. Ook beelden kunnen een belangrijke rol spelen bij het onderzoek. Beschikt u over relevante camerabeelden? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.

2022216546.