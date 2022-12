Opnieuw vernielingen, zwaar vuurwerk en geweld tegen hulpverleners

Amsterdam - Na de winst van het nationale elftal van Marokko stroomden de pleinen, met name in Amsterdam-West, vol met uitbundige feestvierders. Maar wat voor het overgrote deel van de supporters een feestje had moeten zijn, werd vanavond opnieuw al snel na de wedstrijd door een aantal relschoppers en onruststokers verpest. In de stad was er sprake van vernielingen, het afsteken van zwaar vuurwerk, geweld tegen hulpverleners en andere openbare ordeverstoringen. Dit zijn serieuze strafbare feiten, waar de recherche de komende dagen onderzoek naar doet.