Verdachte aangehouden in onderzoek naar phishing

De man bood via Telegram phisingpanels aan. Daarmee maakte hij het voor andere criminelen mogelij om onder meer betaalverzoekfraude te plegen. Nader onderzoek leidde tot zijn identiteit en verblijfplaats in Venray. De verdachte is dinsdag aangehouden en in zijn woning zijn verschillende gegevensdragers aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen en zullen worden onderzocht. Mogelijk volgen hierna meer aanhoudingen.

Phishingpanel

Met een phishingpanel komt een slachtoffer via het klikken op een valse (betaal)link uit bij de valse site van de bank. Degenen achter het panel zien dan de door het slachtoffer ingevoerde gegevens. Daarmee kan vervolgens worden ingelogd op de echte banksite van het slachtoffer, waarna de bankrekening kan worden geplunderd.

Betaalverzoekfraude

Betaalverzoekfraude is een vorm van oplichting waarbij een bezoeker van (in veel gevallen) een handelsplatform, datingsite of een app wordt benaderd door de dader. De dader overtuigt het potentiƫle slachtoffer een (klein) bedrag over te maken via een website die lijkt op een legitieme betaalverzoeklink. Deze website leidt het slachtoffer naar een phishingsite die lijkt op de site van de bank, waar vervolgens de inloggegevens ingevuld worden. Het overmaken van 1 cent wordt veel gebruikt ter authenticatie bij bijvoorbeeld het aangaan van telefoonabonnementen of streamingsdiensten en komt mede daardoor betrouwbaar over. De dader vangt de ingevulde inloggegevens af en gebruikt deze om oneigenlijk toegang te krijgen tot de rekeningen van het slachtoffer.

Preventie

Zo maakt u de kans kleiner dat u slachtoffer wordt van betaallinkfraude: