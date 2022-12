Agent gewond bij aanhouding

Op maandag 5 december 2022 om 11.40 uur surveilleren twee agenten in de omgeving van de Pascallaan. Op een parkeerplaats zien ze een verdachte situatie. Twee auto’s die heel dicht naast elkaar aan staan met de bestuurderszijden tegen elkaar. In beide auto’s zit een bestuurder. Het is de agenten bekend dat daar regelmatig gedeald wordt en ze besluiten een controle uit te voeren.

Drugs

In eerste instantie wordt er een geringe hoeveelheid hennep gevonden. Maar bij onderzoek in één van de auto’s vindt een agent twee sokken met daarin een flinke hoeveelheid ‘pony-packs’, zakjes met drugs. Ze proberen beide verdachten aan te houden. Eén van de verdachten verzet zich hevig en een gevecht ontstaat. Het lukt de agenten met moeite om de verdachte onder controle te krijgen. Ze moeten fysiek geweld gebruiken om hem te boeien. De andere verdachte pakt de twee sokken mee en gaat er vandoor. Eén van de agenten achtervolgt hem. Met behulp van toegesnelde collega’s wordt ook hij aangehouden. De sokken heeft hij weggegooid maar worden gelukkig weer gevonden.

Gebroken

Beide verdachten, een man van 20 jaar uit Breda en een man van 19 jaar uit Oosterhout, worden naar het bureau gebracht voor onderzoek. De agent heeft zoveel last van zijn pols dat hij naar een dokter gaat. Daar blijkt de pols gebroken te zijn. Hij kon zijn werkzaamheden niet meer voortzetten.