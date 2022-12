Man gewond na overval, politie zoekt getuigen

De overval zou rond 17.10 uur hebben plaats gevonden. De bewoner van het pand werd daarbij mishandeld door de overvallers. Het drietal ging er vandoor met geld en andere kostbaarheden.

Signalementen

Van de drie daders zijn signalementen bekend. Dader 1 is een witte man, ongeveer 20 jaar oud en circa 1.75 meter lang, hij had een normaal postuur. Hij droeg een rode jas met gele verticale streep en had een donker gekleurde pet op, verder droeg hij een zwarte broek.

Dader 2 was een witte man, circa 1.60-1.70 meter lang met een normaal postuur, hij droeg zwarte kleding, mogelijk een hoodie en had een masker voor zijn gezicht.

Dader 3 was ook een witte man, circa 1.70-1.75 meter lang met normaal postuur, hij droeg een zwarte hoodie en had een masker voor zijn gezicht.

Getuigen

Heeft u rond 17.00 – 17.10 uur of daarna iets verdachts gezien in de omgeving van de Achterhoeksestraat? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld hierbij altijd het zaaknummer 2022323893.