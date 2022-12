Motorrijder overleden na ernstige aanrijding met een politievoertuig in Eindhoven

Aanrijding

De politieagenten reden rond 12.00 uur in hun opvallende dienstauto over de Dr. Cuyperslaan in Eindhoven en raakten betrokken bij een aanrijding met de motorrijder. Door diverse directe collega’s en overige hulpdiensten werd eerste hulp verricht aan de motorrijder. Alle hulp mocht helaas niet meer baten en de motorrijder, een 31-jarige man uit Eindhoven, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Zijn nabestaanden zijn geïnformeerd en wij wensen hen veel sterkte toe.

Onderzoek

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het verkeersongeval om uit te zoeken wat er precies is gebeurd. Onder hun leiding verrichten specialisten van een andere politie-eenheid technisch sporenonderzoek.