Arnhemse politie kijkt positief terug op tv-avontuur

Van drugscriminaliteit tot heftige ongevallen en van een winkeldief tot problematiek rond personen met verward gedrag. De negendelige reeks gaf een realistisch beeld van het politiewerk in de Rijnstad. Agenten van de politieteams Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid zijn overladen met reacties. ‘Het was hét gesprek van de dag in de stad. Het programma zorgde voor veel positieve reacties en complimenten. Er waren zelfs fans die cadeautjes af kwamen leveren op het bureau’, vertelt Josine Tiemessen (Teamleiding Arnhem-Noord).

‘Kritische vragen waren er ook’, vervolgt Frank van Leeuwen (Teamleiding Arnhem-Zuid). ‘In Arnhem krijgen we veelvuldig te maken met zorgmeldingen. Dan kun je denken aan personen met verward gedrag, maar ook mensen die zichzelf van het leven willen beroven. Dat is ontzettend heftig, maar wel onderdeel van ons werk. De makers hebben dat op een hele integere manier, met respect voor alle betrokkenen, in beeld gebracht. We zijn ontzettend trots op hoe de stad en onze collega’s in de serie naar voren zijn gebracht.’