Jerrycan ontploft bij flat

De politie kreeg omstreeks 20.15 uur de melding dat er een brand was op straat bij een flatgebouw aan de Lupinesingel. Het bleek om een jerrycan te gaan die in brand stond. Twee omstanders probeerden deze te blussen.

Het lukte de twee niet om het vuur uit te krijgen en op het moment dat zij nog aan het blussen waren, ontplofte de jerrycan. De twee personen liepen als gevolg van de explosie gehoorschade op. Ook raakte het flatgebouw beschadigd.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak. Heeft u dinsdagavond 6 december iets verdachts gezien in de buurt van de Lupinesingel? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.