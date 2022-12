Verdachte De Grent Noordwijk meldt zich na Team West

De 28- jarige man werd neergestoken op zondagochtend 4 december rond 03.15 uur op de kruising van de Abraham van Royenstraat met de De Grent. Het slachtoffer was samen met zijn vrienden in Club M aan de De Grent toen er een conflict ontstond met een onbekende man. Rondom sluitingstijd ging de groep vrienden naar buiten en daar ging het helemaal mis. Het latere slachtoffer werd aangevallen met een scherp voorwerp en raakte daarbij zwaargewond. De verdachte liep daarna weg in de richting van de Boulevard.

Team West en sociale media

In het opsporingsprogramma Team West en via sociale media is dinsdagavond een getuigenoproep gedaan. Na deze oproep meldde zich dinsdagavond bij een politiebureau een 19-jarige man uit Leiden. De man zit vast en zal later worden gehoord. Hij wordt vrijdag 9 december voorgeleid voor de rechter-commissaris.

De politie is nog op zoek naar een fietser die het incident vermoedelijk heeft gefilmd. Deze getuige wordt verzocht zich te melden bij de recherche via 0800 – 6070 of anoniem via 0800 -7000.

Opsporingsprogramma’s

De politie werkt met verschillende lokale en regionale omroepen samen op het gebied van opsporingscommunicatie. Via opsporingsprogramma's wordt u gevraagd om mee te helpen bij het oplossen van misdrijven. Regelmatig worden in de opsporingsprogramma’s camerabeelden van verdachten getoond, zoals bij bovengenoemde zaak.