Overval op stomerij aan de Nieuwe Binnenweg

Het is aan het begin van de avond als we melding krijgen van een overval. Als de agenten aankomen, treffen zij de stomerij medewerker, een 43-jarige Rotterdammer, behoorlijk aangeslagen aan. De man zegt te zijn overvallen door twee mannen in donkere kleding. Ze bedreigden de man met een vuurwapen. Maar de man besloot in plaats van mee te werken een worsteling aan te gaan met de overvallers.

Gelukkig raakte het slachtoffer tijdens de worsteling niet gewond, maar de schrik zat er goed in.

Gevlucht

De daders besluiten er dan ineens vandoor te gaan. In hun vlucht weten ze onder andere wat persoonlijke bezittingen buit te maken. Dan vluchtten zij de winkel uit in de richting van de Claes de Vrieslaan en Volmarijnstraat. Daar zijn zij vermoedelijk op een scooter gestapt zonder licht.

Heeft u iets gezien of gehoord rond 18.00 uur in de omgeving van de Claes de Vrieslaan/Volmarijnstraat/Nieuwe Binnenweg? Bent u in het bezit van een deurbelcamera, bewakingscamera of een dashcam en woont u in deze omgeving? Deelt u deze beelden met ons via onderstaand tipformulier. Alle andere informatie die u heeft omtrent deze overval horen wij ook graag. Dit kan via onderstaande contactgegevens. Voor een anonieme melding kunt u contact opnemen met meld misdaad anoniem.