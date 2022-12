Niets gevonden bij kluisjescontroles op middelbare scholen

Een samengesteld team van agenten, BOA’s, medewerkers van gemeenten en particuliere speurhondengeleiders doorzocht op verschillende scholen in Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen kluisjes. Daarbij waren ze vooral op zoek naar (illegaal) vuurwerk. Op sommige scholen werden alle kluisjes doorzocht, op andere scholen hielpen een speurhonden met kluisjes aanwijzen die vervolgens door agenten, BOA’s of medewerkers van de scholen werden doorzocht. Daarbij werd ook gekeken of er geen drugs of wapens in de kluisjes lagen. Op geen van de scholengemeenschappen is iets aangetroffen.

Integrale actie

Alle partijen waren rond de tafel gaan zitten om deze gezamenlijke controle te doen. Het voornaamste doel van de controle was de veiligheid om scholen vergroten en een signaal af te geven dat het hebben van illegaal vuurwerk niet getolereerd wordt. Woensdagochtend werden vrijwel tegelijkertijd op een groot aantal middelbare scholen in het teamgebied van het politieteam Bergen op Zoom kluisjes gecontroleerd. De verschillende partners kijken tevreden terug op de actie, waar een preventieve werking vanuit moet gaan.

Waar kan ik melden als ik vermoed dat iemand illegaal vuurwerk heeft of verhandelt?

Als je vermoedt dat ergens (verboden) consumentenvuurwerk wordt verhandeld, getransporteerd etc. vragen we je dit altijd te melden bij de politie. Dat kan via 0900-8844, maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of digitaal.