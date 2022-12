Politie onderzoekt geweldsincident in woning en ontdekt vuurwapen en drugs

Aanleiding

De politie ontving dinsdag 6 december rond 03.30 uur een melding van een ruzie op het adres tussen meerdere personen. Eenmaal bij de woning troffen onze collega’s een gewonde man (26) uit Helmond aan. Ambulancemedewerkers ontfermden zich over hem en hij werd voor verdere behandeling naar het ziekenhuis overgebracht.

Vuurwapen , drugs en vreemde lucht

Tijdens het contact met de bewoonster zagen politieagenten in de woonkamer een vuurwapen en een gripzakje met drugs liggen. Ook roken zij een vreemde, penetrante lucht. De brandweer heeft daarom vervolgens op verzoek van de politie een meting verricht. Daaruit bleek gelukkig geen indicatie van een gevaarlijke stof.

Doorzoeking woning

Omdat er drugs in de woonkamer lag is de woning doorzocht. Tijdens de doorzoeking van de woning stuitten agenten in de slaapkamer van de woning op aanzienlijke hoeveelheden drugs. Het vuurwapen en de drugs zijn inbeslaggenomen.

Aanhoudingen

De 42-jarige bewoonster van de woning is aangehouden. Na behandeling in het ziekenhuis is ook de gewond geraakte Helmonder aangehouden.



Veel onduidelijk

Wat er in de woning is gebeurd en hoe de man bijvoorbeeld gewond is geraakt blijft onduidelijk. Het onderzoek van de recherche richt zich op wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning, maar ook op de herkomst van de drugs en het wapen.Op de locatie is onder meer sporenonderzoek verricht, met getuigen gesproken én buurtonderzoek gedaan. Ook is nagegaan of er bruikbare camerabeelden zijn.

Vervolgonderzoek

Onze recherche onderzoekt deze zaak. Beide verdachten worden verhoord over hun aandeel en rol in deze casus. De inbeslaggenomen drugs en het vuurwapen worden na het onderzoek vernietigd.

Getuigenoproep

Heb jij iets gezien of gehoord? Of heb je informatie en/of camerabeelden? Neem dan contact met ons op door een van onderstaande actieknoppen te gebruiken o.v.v. PL2100-2022266918

Meld Misdaad Anoniem

Heeft u het vermoeden dat er in uw wijk iets niet klopt, maar durft u dat niet meteen zelf bij ons te melden? Ga dan niet zelf op pad, maar meldt dit via Meld Misdaad Anoniem. Hier kunt u veilig en volledig anoniem melding maken. De politie, maar ook gemeenten en andere overheden gaan met de meldingen aan de slag. Ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl voor meer informatie.

Gevaren drugspand omgeving

Een drugspand kan op veel plekken voorkomen. Denk aan huurhuizen en koopwoningen of in openbare gebouwen en loodsen. Het kan ook gewoon in het open veld of onder de grond. Ondanks dat mensen in er in het dagelijks leven niet direct last van hebben, brengen dit soort panden wel gevaren met zich mee. Denk aan brandgevaar en giftige stoffen. En dan hebben we het nog niet eens over het publiek dat zo’n pand aantrekt. Achter dit soort drugspanden zit een wereld van criminaliteit.