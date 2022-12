Bestuurster na aanrijding gezocht

De fietser werd aangereden op de oversteekplaats op de N556. Daarbij raakte hij zwaargewond. De bestuurster van de betrokken personenauto stapte na de aanrijding uit het voertuig. Vervolgens stapte ze weer in het voertuig en besloot ze door te rijden. Zij reed weg in de richting van Sevenum. Uit het eerste onderzoek en gesprekken met getuigen onstaat het vermoeden dat er sprake was van een vrouwelijke bestuurster en dat het zij in een grijze Volvo reed. Deze grijze Volvo was voorzien van een Pools kenteken en zal aan de voorkant door de aanrijding beschadigd zijn.

De gewonde fietser was zwaargewond, maar aanspreekbaar. Hij is met de ambulance voor medische zorg naar het ziekenhuis vervoerd. De politie is op zoek naar mogelijke getuigen of mensen die meer informatie hebben, Was u getuige van het incident? Heeft u het voertuig wellicht zien rijden in de omgeving van de N556 in Sevenum? Deel die informatie dan met de politie via 0800-6070 of bel anoniem met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Heeft u dashcambeelden danwel beelden van de gevelcamera waar het voertuig op is vastgelegd? Deze kunt u uploaden via politie.nl/upload.