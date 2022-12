Aantreffen explosief Amstelveenseweg

De toegesnelde politie zet vervolgens de directe omgeving af. Een Team Explosieven Verkenning (TEV) doet onderzoek en kort daarna wordt de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) gealarmeerd.

Het explosief is door de EOD veiliggesteld en afgevoerd. De politie doet onderzoek in de buurt naar het voorwerp, de toedracht en is op zoek naar getuigen.

Woont u, of was u in de buurt van de Amstelveenseweg in de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 december en heeft u iets verdachts gezien? Meld dit dan via de onderstaande gegevens. Heeft u foto's en/of filmopnames van de toedracht? Heeft u andere informatie waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek? Dan vragen wij u deze te uploaden via het tipformulier.

Zaaknummer: PL1300-2022262262