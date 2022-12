Aanhoudingen bij rellen voetbalfeesten

Nederland - In enkele grote steden in Nederland is het dinsdagavond onrustig geweest. Op veel plaatsen in het land waren voetbalfans vooral aan het feesten. Maar de ME moest ingrijpen bij rellen in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Een agent in Rotterdam liep gehoorschade op. Op verschillende plaatsen zijn relschoppers gearresteerd, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.