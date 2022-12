Politie onderzoekt woningoverval aan de Anreep in Assen

De politie kreeg rond 04:45 uur een melding van de overval. Er waren op dat moment drie personen in de woning aanwezig. Deze slachtoffers lieten weten dat meerdere mannen eerder die nacht de woning waren binnengekomen. Nadat de verdachten waren vertrokken, hebben de slachtoffers hulpverlening ingeschakeld. Daarna zijn de slachtoffers naar het ziekenhuis overgebracht voor controle en behandeling.

Onderzoek

De politie wil weten wat er precies heeft plaatsgevonden in de woning. Daarom is in en rond de woning sporenonderzoek uitgevoerd. Ook zijn er verklaringen opgenomen van de drie slachtoffers en doen wij buurtonderzoek om te spreken met eventuele getuigen. Op basis daarvan moet duidelijk worden wat de toedracht van het incident is geweest.

Iets gezien of gehoord?

Het kan zijn dat iemand in de omgeving van de Anreep iets verdachts heeft gezien of gehoord. Dat kan ook in de uren voor en na de mogelijke overval zijn geweest. Dat was dus in de nacht van woensdag 7 op donderdag 8 december. Heeft u tips? Heeft u ergens een voertuig gezien die langere tijd stilstond? Of een voertuig dat te zien is op een beveiligingscamera, deurbelcamera of dashcam rond de Anreep in Assen? Neem dan contact met ons op via 0900 8844. Liever anoniem blijven? Bel dan 0800 7000 voor Meld Misdaad Anoniem.