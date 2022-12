Politie doet onderzoek naar overval Leersum, getuigen gezocht

Donderdagnacht 8 december rond middernacht is een juwelier aanwezig in zijn zaak aan de Rijksstraat in Leersum. Plotseling wordt zij daarbij verrast door drie personen vermomd met wat lijkt op regenjassen en bivakmutsen. Onder dwang wordt het slachtofer vastgehouden waardoor de daders kans zien om er vandoor te gaan met een nog onbekende buit. Vermoedelijk zijn zij daarbij per auto gevlucht.

Onderzoek gestart

Het slachtoffer weet zelf contact te zoeken met hulpdiensten. Daarop is de politie is direct een zoektocht gestart naar de mogelijke daders. Op dit moment zijn er nog geen arrestaties verricht. Het onderzoek gaat vandaag verder met onder andere aanvullend buurtonderzoek, het nalopen van camerabeelden en forensisch onderzoek.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over deze overval? Heeft u vlak voor of na de overval misschien iets gezien of gehoord in de omgeving van de Rijksstraat dat hiermee te maken kan hebben? Of heeft u camerabeelden die ons meer kunnen vertellen? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000.