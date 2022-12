Ruit opgeblazen van juwelier op de Hogeweg

Om 02.10 uur komen er meerdere meldingen van een harde knal in de omgeving van de Hogeweg binnen bij het Operationeel Centrum. Twee mannen in het donker gekleed hebben mogelijk met zwaar vuurwerk een raam van een juwelier opgeblazen. De verdachten zijn de juwelier binnengedrongen en hebben een ravage achtergelaten. Het is onbekend of er ook echt buit is gemaakt. De verdachten zijn gevlucht in nog onbekende richting op een scooter.

De politie heeft al met een aantal getuigen gesproken, maar die hebben enkel de knal gehoord. De recherche komt graag in contact met getuigen die iets gezien hebben en mogelijk camerabeelden hebben van de omgeving. Neem contact met ons op via onderstaande telefoonnummers of het tipformulier.