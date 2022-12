Twee inbrekers op heterdaad betrapt

Rond 22.00 uur ontving de politie een inbraakalarm van een bedrijf op het Albert Plesmanplein. Agenten gingen naar de locatie toe en zagen dat het daadwerkelijk om een inbraak ging. Twee mannen, die zich in het pand bevonden, konden worden aangehouden als verdachten. Omdat een van de verdachte zich verzette bij zijn aanhouding is het stroomstootwapen ingezet. De twee verdachten, een 21-jarige Gouwenaar en een 29-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats, zitten op dit moment vast en worden gehoord.

Wanneer zet de politie het stroomstootwapen in?



Het stroomstootwapen is een geweldsmiddel dat politiemensen bij direct dreigende gevaarsituaties kunnen inzetten. Inzet van het stroomstootwapen is bedoeld om gebruik van zwaardere geweldsmiddelen of zwaar fysiek geweld, met soms blijvende schade, te voorkomen. Als de situatie daarom vraagt, mag de politie geweld gebruiken. Het geweld moet dus noodzakelijk zijn, effectief, maar ook in verhouding. Wanneer de politie geweld mag gebruiken staat beschreven in de ambtsinstructie/geweldsinstructie.