Politie stuit op 200 kilo illegaal vuurwerk in Burgum, Hijum en Oudebildtzijl

Zwaar vuurwerk naast gasfles

In de woning in Burgum trof de politie meer dan honderd kilo professioneel vuurwerk aan. Een deel van het vuurwerk lag naast een gasfles die was aangesloten op een gaskachel. Bij het vuurwerk zaten onder andere 22 ‘shells’, ook wel mortierbommen genoemd. In een woning in Oudebildtzijl vond de politie ruim 75 kilo vuurwerk, waaronder nitraten en ander professioneel vuurwerk. Het bezit hiervan is verboden. In Hijum werd nog eens 15 kilo professioneel vuurwerk in beslag genomen. Al het gevonden vuurwerk wordt binnenkort vernietigd.

Overlast en gevaar voor de buurt

De politie krijgt in aanloop naar de jaarwisseling regelmatig meldingen van overlast door zwaar vuurwerk. Illegaal vuurwerk levert voor de buurt niet alleen overlast op, maar kan ook zeer gevaarlijke situaties opleveren, zoals in Burgum. Het is niet voor te stellen wat er was gebeurd als dit vuurwerk in de woning was ontploft. De politie werkt met een speciaal vuurwerkteam dat zich richt op het verminderen van vuurwerkoverlast.