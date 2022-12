Hilversummer aangehouden voor wapenbezit

De politie ontving een melding dat de verdachte, een 29-jarige man, op Instagram een video had gepost waarin een vuurwapen te zien was. Op basis van die beelden heeft de politie direct actie ondernomen en een inval gedaan op zijn woonadres. Bij de doorzoeking werden twee vermoedelijk alarmpistolen gevonden. Deze wapens zijn in beslag genomen. Daarnaast is er ook een zwaard in beslag genomen. De bewoner is aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit en zit nog vast voor verder verhoor.

Wapengeweld stoppen

Help mee om wapenbezit en dus wapengebruik te voorkomen. Vermoedt u dat iemand een wapen in zijn of haar bezit heeft? U kunt dat altijd melden bij de politie via 0900-8844. Melden kan ook altijd via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Dit is een onafhankelijk meldpunt waar burgers volledig anoniem informatie kunnen delen over criminaliteit. Meld Misdaad Anoniem stuurt de tip die zij van een burger hebben gekregen pas door naar de politie, als iemand écht volledig anoniem is. Bij direct gevaar belt u 112.