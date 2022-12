Elf kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in woning IJmuiden

De politie heeft op vrijdag 25 november een minderjarige jongen aangehouden die zwaar vuurwerk gooide naar een boa in IJmuiden. Hierbij raakte de boa gewond. De politie besloot afgelopen woensdag de woning van de minderjarige jongen binnen te gaan om te kijken of er nog meer illegaal vuurwerk te vinden was. Hier trof het onder het bed van de 59-jarige vader elf kilo illegaal vuurwerk aan. De man is aangemerkt als verdachte en mag zich, net als de minderjarige jongen, op een later moment verantwoorden. Het vuurwerk wordt nader onderzocht en daarna vernietigd.

Burgemeester van Velsen Frank Dales: “Ik ben blij dat de politie heeft doorgepakt op de nare gebeurtenis van eind november. Toen raakte na Nederland – Ecuador een van onze boa’s gewond doordat een jonge jongen op Plein 1945 zwaar vuurwerk naar hem gooide. Nu blijkt dat er in de woning van dit gezin elf kilo illegaal vuurwerk is gevonden. Dat is levensgevaarlijk en tegelijk ook heel triest, want hier krijgt een jonge Velsenaar volledig het verkeerde voorbeeld. Ik roep iedereen op: gebruik je verstand en hou je ver van illegaal vuurwerk.”

Geweld tegen hulpverleners

De politie tolereert geen geweld, ook niet tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Klik hier voor meer informatie over geweld tegen politie en hulpverleners.

Houd uw buurt veilig door illegaal vuurwerk te melden

Het afsteken, bezitten, handelen en transporteren van vuurwerk kan gevaarlijk zijn. Er zijn twee soorten vuurwerk: consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. Als we het over illegaal vuurwerk hebben dan is dat professioneel vuurwerk dat bij particulieren in bezit is. Dit is in zijn geheel verboden. Professioneel vuurwerk mag uitsluitend afgestoken worden door personen die een speciale vuurwerkopleiding hebben gedaan en een officieel certificaat hiervoor hebben. Het als particulier bezitten van grote hoeveelheden consumentenvuurwerk (meer dan 25 kilogram) is verboden. Meer weten over het bezit van vuurwerk? Kijk dan op politie.nl.

Als u vermoedt dat ergens illegaal vuurwerk wordt verhandeld, bezit, getransporteerd etc. vragen we u dit altijd te melden bij de politie. Dat kan via 0900-8844, maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of digitaal.

