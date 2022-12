Getuigen gezocht van overval met vuurwapen Ridderkerk

Het slachtoffer stapte net uit zijn auto toen er twee mannen op hem af kwamen. Nadat het tweetal de man probeerde te beroven en vervolgens geschoten had, gingen ze er snel vandoor. De twee mannen maakten dus niets buit. De politie heeft direct in de omgeving een zoekslag gemaakt. Helaas heeft dit niet tot een aanhouding geleid. Ook is er een buurtonderzoek gestart en zijn sporen veilig gesteld door de forensische opsporing.



De politie hoopt op getuigen van het incident of bewoners die in de omgeving misschien beelden hebben van het tweetal. Heeft u iets gezien van het incident, of heeft u beelden van het tweetal? Neem in dat geval contact op met de politie via onderstaande mogelijkheden.