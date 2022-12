Politie zoekt getuigen van beroving Dordrecht

Het slachtoffer had via social media daar rond 20.00 uur afgesproken om spullen te verkopen en stond samen met een 17-jarige vriend uit Dordrecht op de kopers te wachten, toen een zwarte VW Polo met vier mensen erin kwam aanrijden. Twee van hen stapten uit en kwamen naar het tweetal toe. Van een verkoop kwam het niet, want één van twee uitgestapte mannen bedreigde direct de 17-jarige met een vuurwapen. Vervolgens sloeg hij de 18-jarige met het vuurwapen twee keer op zijn hoofd. De dader en zijn maat renden daarna met de spullen naar de VW Polo, waarna deze auto wegreed.



Ziekenhuis

Het gewonde slachtoffer moest naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen. Zijn vriend bleef ongedeerd. Beide daders waren 18-20 jaar, ± 1.90m lang, hadden een slank postuur, waren in het zwart gekleed en droegen een masker en capuchon.



Getuigen en beelden welkom

Was u getuige van deze beroving of heeft u beelden van bijvoorbeeld een dashcam? Laat het weten en bel de politie op 0900-8844 en vraag naar de recherche in Dordrecht.