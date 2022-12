Drie gewonden bij schietincident Rotterdam

Rond 13.10u vuurden een of meerdere daders in de straat schoten af om er vervolgens in een auto vandoor te gaan. Een vrouw en een man raakten licht gewond, een andere man ernstig. De mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht, voor de vrouwelijke gewonde bleek dat niet nodig. De politie was snel op de plaats van het incident, maar de schutter(s) waren er toen al vandoor. De rol van de gwonden in dit incident wordt onderzocht.



Onderzoek

Agenten startten direct een onderzoek naar de toedracht van het incident. Rechercheurs doen buurtonderzoek, getuigen worden bevraagd en agenten zijn op zoek naar eventuele camerabeelden. De Rodenburgstraat is voor onderzoek voor het verkeer afgesloten.



Getuigen en beelden welkom

Heeft u het schietincident gezien of weet u meer van de toedracht of achtergrond? Heeft u misschien beelden van het gebeuren, van bijvoorbeeld een dashcam, deurbelcamera of bewakingscamera? Neem dan contact op met de politie en bel 0900-8844 of bel anoniem naar 0800-7000.