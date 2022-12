Politie onderzoekt beroving en zoekt getuigen

De politie doet onderzoek naar de straatroof en houdt onder andere een buurtonderzoek. Ook komt de politie graag in contact met mensen die donderdag aan het begin van de avond iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de voetbalkooi of in de omgeving van de Dokweg. Hebt u camera’s of een deurbelcamera en woont u in de omgeving van de Beukenstraat, de Amberboomstraat en de Dokweg? Dan heeft u wellicht beelden die voor de politie van belang kunnen zijn. Neemt u in beide gevallen alstublieft contact met ons op via 0900-8844, en vermeld daarbij procesnummer 2022-326677.