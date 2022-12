Vier aanhoudingen na reeks diefstallen met geweld en mishandelingen

De politie startte een onderzoek na enkele geweldsincidenten in de gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek.

Op 12 september moesten twee 18-jarige jongens op het Julianaplein in Doetinchem onder bedreiging van geweld geld overmaken naar een bankrekening. Dit gebeurde nadat het tweetal was aangesproken door enkele andere jongens die aangaven dat ze zich in ‘hun wijk’ bevonden.

Op 29 september werd een 18-jarige jongen op het treinstation in Terborg door meerdere jongens ernstig mishandeld. Hij werd geschopt en geslagen. Korte tijd later werden dezelfde jongen en een vriend van hem op het treinstation in Gaanderen opnieuw belaagd. Ze werden geslagen, één van de slachtoffers werd meerdere malen, hard tegen het hoofd geschopt terwijl hij op de grond lag.

Op 8 oktober werden twee jongens in Doetinchem op de Burgemeester van Nispenstraat in Doetinchem aangesproken door een groepje jongens. Onder bedreiging van geweld werd de telefoon van een van hen weggenomen. De telefoon werd later teruggevonden in de woning van een van de verdachten en is teruggegeven aan de eigenaar.

Op 28 oktober moest een 19-jarige jongen op het Stationsplein in Doetinchem onder bedreiging zijn telefoon afgeven. Ook werd hij geschopt en geslagen.



Getuigen en camerabeelden

Meerdere getuigen werden gehoord en camerabeelden werden bekeken. Hieruit bleek dat de 16-jarige jongen uit Doetinchem en de twee 18-jarige jongens als verdachte aangemerkt konden worden in alle zaken. De 17-jarige jongen uit de gemeente Oude IJsselstreek kon worden aangemerkt als verdachte van de mishandeling op 29 september. Zij zijn aangehouden en verhoord. Het onderzoek is nog niet afgerond en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.