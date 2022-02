Getuigen gezocht gewapende overval aan de Markenlaan Almere

Aan het begin van de avond, rond kwart over zes, komt er een man de supermarkt binnengelopen. Hij haalt een mes tevoorschijn en loopt richting een balie en roept om sigaretten en geld. Als hij dit heeft gekregen loopt hij door naar andere kassa’s en herhaalt hier zijn omroep om geld onder bedreiging van het mes. Vervolgens vlucht de dader naar buiten waar hij onderuit wordt geschopt door een alerte omstander. De dader komt ten val en de zak met de buit laat hij vallen. Zonder buit rent hij vervolgens weg in de richting van de Rozenwerf.

Signalement van de dader

Het gaat hier om een man van tussen de 1.70 meter en 1.80 meter lang met een getinte huidskleur. Hij draagt witte sneakers en een blauwe jas en voor zijn mond draagt hij een wit mondkapje.

De recherche roept uw hulp in bij de volgende vragen:

Wie heeft er maandagavond rond half zeven een man in de richting van de Rozenwerf zien rennen?

Wie was er getuige van de overval in de supermarkt?

Nadat de dader de tas liet vallen met de buit erin, dwarrelde het geld eruit. Omstanders hielpen bij het verzamelen hiervan. De politie komt graag in contact met deze omstanders.

Wie beschikt er mogelijk over camerabeelden waarop bijzonderheden staan met betrekking tot de dader?

Wie weet wie er betrokken is bij deze overval?

Getuigenoproep

De recherche is op zoek naar getuigen die nog niet met de politie gesproken hebben en die iets kunnen vertellen over de gepleegde overval op 31 januari 2022 omstreeks 18:22 uur aan de Markenlaan in Almere. Deel deze informatie via 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Via het tipformulier is het ook mogelijk om camerabeelden te delen. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.