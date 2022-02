Van wie is deze Boa Constrictor?

De politie werd zondagmiddag rond 12.05 uur gebeld door de dierenambulance met de melding dat zij ter hoogte van de oude vuilnisbelt op de Sint Aagtendijk in Beverwijk een slang hadden aangetroffen van ongeveer 1 meter lang. De politie is op zoek naar mensen die mogelijk weten hoe deze Boa Constrictor daar terecht is gekomen en wil ook graag weten van wie deze slang is.

Vragen

* Heeft u informatie over deze Boa Constrictor of over de eigenaar?

* Heeft u mogelijk iets gezien zondagochtend, dat te maken kan hebben met de vondst van deze slang?

* Heeft u camerabeelden vanuit de directe omgeving, waarop iets te zien is, dat met deze Boa Constrictor te maken heeft?

Dan komt de politie heel graag in contact met u. Dat kan via bijgaand tipformulier of via tel.nr 0900-8844.

Liever anoniem iets melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, tel.nr. 0800-7000. Het zaaknummer is 2022019983

