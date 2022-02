Politie houdt man (43) aan na melding vuurwapen

Wanneer de politie een melding krijgt van een vuurwapen, wordt geen enkel risico genomen. Nadat bleek dat de melder nog in het pand aan de Stuwstraat was, werd hem zo snel mogelijk verzocht het pand te verlaten. Het arrestatieteam heeft toen de deur van de woning van de verdachte geforceerd. Na onderzoek bleek dat het ging om een airsoftwapen. De verdachte is aangehouden.

Airsoftwapens

Airsoftwapens zijn veer-, gas- of luchtdrukwapens met een maximum schotkracht van 3.5 joules. Je mag in Nederland geen airsoftwapen hebben als je jonger bent dan 18 jaar. Boven de 18 jaar mag je alleen een airsoftwapen hebben als je lid bent van de Nederlandse Airsoft- en Belangen Vereniging (NABV) en de wetgeving kent. Voor meer informatie over airsoftwapens en de wetgeving kunt u de website van de NABV raadplegen.



Gevaarlijke situaties

Airsoftwapens kunnen tot gevaarlijke situaties leiden. Deze wapens zijn niet van echte wapens te onderscheiden. Agenten zien vaak ook dit verschil niet en gaan dan uit van een echt vuurwapen. Wanneer een melding binnenkomt van een persoon die rondloopt met een vuurwapen, gaat de politie daar uiterst serieus mee om. De politie gebruikt een speciale toenaderingstechniek om de veiligheid van de verdachte, de agenten en de omgeving te bewaken. Dit heet de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachte (BTGV).