Twee gewonden bij steekincident in woning

Agenten kregen tegen elf uur maandagavond een melding van een incident in de betreffende woning. Zij troffen een gewonde vrouw aan, die kennelijk gestoken was. Op grond van wat zij vertelde, gingen politiemensen op zoek naar de vermoedelijke dader. Hij zou waarschijnlijk nog op een andere plek in het huis zijn. De man werd kort daarna zwaar gewond aangetroffen; ook hij had steekwonden. De man was er ernstig aan toe en werd met spoed naar een ziekenhuis vervoerd, waar hij aan zijn verwondingen werd behandeld. Hij is nog niet aanspreekbaar. Ook de vrouw werd naar een ziekenhuis gebracht, waar ze werd opgenomen. Zij werd behandeld aan meerdere steekwonden.



Relationele sfeer

De recherche is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de man en de vrouw gewond zijn geraakt. Beiden wonen op het betreffend adres. Er is vooralsnog geen aanleiding te veronderstellen dat anderen dan de man en de vrouw bij het incident betrokkenen zijn geweest. Er lijkt sprake van een uit de hand gelopen conflict in de relationele sfeer.