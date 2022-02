Woningoverval, politie zoekt getuigen

Donderdag 10 februari rond 04.30 uur drongen enkele mannen de woning aan de Schaepmanstraat binnen. Ze waren donker gekleed . De bewoners werden wakker toen de onbekende personen in hun slaapkamer stonden. Ze werden door de overvallers bedreigd. De overvallers eisten geld. Een van de bewoners raakte tijdens de overval licht gewond, maar had geen medische zorg nodig.

De overvallers gingen er met een geldbedrag vandoor. Onbekend hoe zij zijn vertrokken bij de woning en onbekend in welke richting.

De politie startte direct een eerste onderzoek en wil ook graag in contact komen met getuigen en of mensen die in het bezit zijn van camerabeelden/dashcam. Daarnaast is het onderzoeksteam opzoek naar een zwarte laptoptas.

Heeft u iets gezien in de omgeving van de Schaepmanstraat in Borne rond het tijdstip van de overval? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Laat het ons weten. Informatie kunt u via telefoonnummer 0900-8844 delen. Blijft u liever anoniem, dan kunt u 0800-7000 bellen.

2022061595 (hp)